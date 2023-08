An den Jahreszielen hält der Vorstand fest. So soll der Konzernerlös aus eigener Kraft "moderat" wachsen. Das um Sonderfaktoren bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) dürfte hingegen aufgrund des gestiegenen Kostenniveaus weitgehend stabil bleiben. Mittelfristig - also bis 2026 - soll der Konzernumsatz ohne Statista und Asambeauty im Durchschnitt pro Jahr um 7,4 bis 8,5 Prozent zulegen.