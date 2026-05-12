Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um vier Prozent auf 496 Millionen Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Köln mitteilte. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, verbesserte sich der Umsatz um 1,1 Prozent. Im Kerngeschäft mit Aussenwerbung (OOH Media) erhöhte sich der Umsatz insgesamt um gut fünf Prozent auf 221 Millionen Euro. Das Geschäft mit digitaler Aussenwerbung legte dabei um zwölf Prozent zu, während die klassische Werbung leicht rückläufig war.