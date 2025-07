In der italienischen Stadt Bergamo ist der Strom ausgefallen - vermutlich wegen der Hitze. In mehreren Vierteln der 120.000-Einwohner-Stadt im Norden des Landes funktionierten die Ampeln nicht mehr. Zahlreiche Privatwohnungen, Geschäfte und Handwerksbetriebe waren ohne Elektrizität, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Mehrere Menschen steckten in Aufzügen fest.