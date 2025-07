Ein massiver Stromausfall in Prag und anderen Teilen Tschechiens ist vermutlich nicht durch Sabotage hervorgerufen worden. Dafür gebe es vorerst keine Hinweise, teilte die tschechische Polizei am frühen Nachmittag der Nachrichtenagentur CTK mit. Das Innenministerium berief einen Krisenstab ein und die Cybersicherheitsbehörde nahm eine Untersuchung auf. Auch an das benachbarte Österreich wurde ein Warnhinweis übermittelt.