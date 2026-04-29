Strompreise unter null Euro und zeitweise kostenloses Laden des Elektroautos: Solche Situationen treten in Deutschland inzwischen immer häufiger auf - und könnten nach Einschätzung der Energiebörse EEX künftig zum Alltag gehören. «Das ist kein Marktversagen oder irgend so was, ganz im Gegenteil, es ist ein gutes Preissignal, weil es Anreize für Flexibilität schafft», sagte EEX-Chef Peter Reitz bei der Präsentation der Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 in Leipzig.