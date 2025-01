«Die Stromversorgung im Winter bleibt auch in Zukunft die grosse Herausforderung», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zum einen muss der steigende Strombedarf gedeckt werden. Der Verbrauch in der Schweiz dürfte bis 2050 um rund 50 Prozent auf rund 90 Terawattstunden steigen. Des Weiteren muss die Abschaltung der Kernkraftwerke ab den 2040er-Jahren kompensiert werden.