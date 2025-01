Dabei bleibt insbesondere die Stromversorgung im Winter auch in Zukunft die grosse Herausforderung. Auch wenn die Ausbauziele für erneuerbare Produktionsquellen im Stromgesetz, das seit Anfang 2025 in Kraft ist, erreicht werden, vergrössere sich bis 2050 die Versorgungslücke in der kalten Jahreszeit, sagte VSE-Präsident Martin Schwab an einer Medienkonferenz am Donnerstag.