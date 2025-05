Dem Bundesrat schwebte vor, dass systemkritische Energieversorgungsunternehmen künftig schärfere Regeln zu Organisationsstruktur, Risikomanagement sowie Mindestanforderungen an Liquidität und Eigenkapital befolgen müssen. In erster Linie sollten die Eigentümer von acht systemrelevanten Stromunternehmen - also die Kantone und Gemeinden - verstärkt in der Pflicht stehen, damit der Bund nicht mehr einspringen muss.