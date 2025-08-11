DUH setzt auf Hauptsacheverfahren

Die Umwelthilfe setzt nun auf das Hauptverfahren gegen die Trassengenehmigung sowie ihre Klagen gegen die Bohrgenehmigungen auf deutscher und niederländischer Seite, um das Grossprojekt noch zu stoppen. «Der heutige Beschluss ist ein schwerer Rückschlag für den Schutz des Wattenmeers und ein fatales Signal für die Klimapolitik», sagte Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner.