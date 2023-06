In der Krise zeige sich, dass das Stromsystem in der Schweiz nicht mehr funktioniere, so Stalder. Statt dass die Konsumentinnen und Konsumenten in der Grundversorgung vor übermässigen Preiserhöhungen geschützt seien, könnten die Preise auf die Bevölkerung abgewälzt werden, ohne Probleme und Risiken.