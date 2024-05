Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) begründet den positiven Ausblick insbesondere mit ausserordentlich gut gefüllten Gaslagern in Europa und einer höheren Verfügbarkeit französischer Atomkraftwerke. Urs Meister, Geschäftsführer des Elcom-Fachsekretariats, sprach am Dienstag in Bern vor den Medien von einer «insgesamt guten Ausgangslage» im Vergleich mit den Vorjahren.