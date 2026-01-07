Ziel sei es, Synergien besser zu nutzen und die Herausforderungen der Energiebranche gemeinsam zu bewältigen, hiess es. Mit einer möglichen Kooperation wollen die beiden Unternehmen zudem das Potenzial für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion erschliessen. Über konkrete Schritte oder Ergebnisse soll zu einem späteren Zeitpunkt informiert werden.