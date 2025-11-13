Der Bundestag hat die Stromsteuer für Hunderttausende Unternehmen erneut gesenkt, aber auf die gleichzeitige Entlastung von Privathaushalten verzichtet. Trotz massiver Kritik der Opposition verabschiedeten die Abgeordneten von CDU/CSU und SPD am Abend den umstrittenen Gesetzentwurf. Für bis zu 600.000 Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie der Land- und Forstwirtschaft wird damit die Senkung der Stromsteuer auf den EU-Mindestsatz von 50 Cent je Megawattstunde über das Jahresende hinaus verlängert.