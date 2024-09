Neben den Preisen am Markt bildet die Eigenproduktion und die dafür zu zahlenden Gestehungskosten einen wichtigen Faktor für die Tarifgestaltung. Diese Gestehungskosten lagen laut der Elcom in den vergangenen Jahren zum grossen Teil über den Marktpreisen. In den vergangenen beiden Jahren lagen sie aber wieder deutlich darunter. Etwa 500 der rund 600 Netzbetreiber verfügen über keine Eigenproduktion.