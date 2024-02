Schwab ist CEO der Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW) und bereits Vorstandsmitglied des VSE. Über die Nachfolge von Michael Wider, der seit 2017 Präsident des VSE ist und Ende Februar bei Alpiq in den Ruhestand tritt, wird an der Generalversammlung am 23. Mai 2024 entschieden, wie es weiter hiess.