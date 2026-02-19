Konkret erwirtschaftete die Schweizer Branche für Strukturierte Produkte 2025 einen Umsatz von 235 Milliarden Franken, was einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 18 Prozent entspricht. Bereits 2024 war der Umsatz um knapp 10 Prozent gestiegen. Allein im vierten Quartal wurden Produkte für 63 Milliarden Franken (VJ 53 Mrd) umgesetzt.
Der grösste Anteil entfiel im Gesamtjahr auf Renditeoptimierungsprodukte (50 Prozent), gefolgt von Hebelprodukten (26 Prozent). Auf Kapitalschutz- sowie Partizipationsprodukte entfielen 12 Prozent bzw. 8 Prozent des Gesamtumsatzes, wie der Branchenverband Swiss Structured Products Association (SSPA) am Donnerstag mitteilte.
Die umsatzstärksten Produkte im vierten Quartal waren Reverse Convertibles (18 Mrd Fr.) vor Warrants mit Knock-Out (10 Mrd) und Kapitalschutz-Zertifikaten mit Coupon (7 Mrd).
Aktien blieben laut dem Verband auf Jahressicht mit 51 Prozent Umsatzanteil die dominierende Anlageklasse, während Devisen und Anleihen 30 Prozent bzw. 13 Prozent des Jahresumsatzes erzielten. Der Anteil der nichtkotierten Produkte war mit 69 Prozent des Gesamtumsatzes deutlich höher als der Anteil der kotierten Produkte.
Primärmarkt deutlich grösser
Ausserdem erreichte der Primärmarkt mit 64 Prozent einen deutlich höheren Umsatzanteil als der Sekundärmarkt, wie der Verband weiter mitteilte. In Bezug auf Währungen erzielte der US-Dollar im Gesamtjahr 2025 mit 39 Prozent den höchsten Umsatzanteil. Er habe zusammen mit Euro und Franken 88 Prozent des Gesamtumsatzes der strukturierten Produkte ausgemacht, so der Verband weiter.
Die von Boston Consulting im Auftrag des SSPA erstellte Statistik berücksichtigt sowohl börsenkotierte als auch nicht börsenkotierte strukturierte Produkte, die in oder für die Schweiz kreiert und national sowie international vertrieben werden.
An der jüngsten Erhebung haben BCV, Barclays, Goldman Sachs, Julius Bär, Leonteq, LUKB, Raiffeisen Schweiz, Société Générale, UBS, Vontobel sowie die ZKB teilgenommen. Sie repräsentieren laut dem Verband den Grossteil des Schweizer Marktes
uh/hr
(AWP)