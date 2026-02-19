Primärmarkt deutlich grösser

Ausserdem erreichte der Primärmarkt mit 64 Prozent einen deutlich höheren Umsatzanteil als der Sekundärmarkt, wie der Verband weiter mitteilte. In Bezug auf Währungen erzielte der US-Dollar im Gesamtjahr 2025 mit 39 Prozent den höchsten Umsatzanteil. Er habe zusammen mit Euro und Franken 88 Prozent des Gesamtumsatzes der strukturierten Produkte ausgemacht, so der Verband weiter.