Die Kosten seien konservativ geschätzt und fallen dem Verband zufolge fast ausschliesslich wegen der Arbeitszeit an, die für Bürokratie nötig sind. In der Pharmabranche werde schon jede fünfte Arbeitsstunde für die Erfüllung von Dokumentations- und Berichtspflichten aufgewendet, heisst es in dem Papier, der VFA am heutigen «Tag der innovativen Gesundheitswirtschaft» in Berlin vorlegt. Im Blickpunkt steht der Erfüllungsaufwand, finanzielle Vorteile für Unternehmen durch Bürokratie wurden dem nicht gegenübergestellt.