Chinesisches Geld fliesse häufiger in Staaten mit weniger entwickelten demokratischen Strukturen. Die höheren Zinsen würden diese Länder in Kauf nehmen, um die Auflagen westlicher oder multilateraler Geber bezüglich Korruptionsbekämpfung zu umgehen, heisst es in der Studie. "Die chinesische Kreditvergabe an afrikanische Länder steht somit im Wettbewerb zur westlichen Entwicklungspolitik", erklärte Lorenz Meister, wissenschaftlicher Mitarbeiter am DIW.