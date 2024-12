Experten sehen Kostenrisiken bei Grundlasttechnologien

Modellrechnungen zeigten aber auch, dass Grundlastkraftwerke in ein von Solar- und Windenergie dominiertes Energiesystem integriert werden könnten. «Ihr Strom könnte in Zeiten schwacher Nachfrage zur Elektrolyse genutzt werden und so Wasserstoffimporte reduzieren.» Den Aus- und Aufbaubedarf der Netze für Strom und Wasserstoff beeinflussten sie jedoch kaum, auch die Umstellung auf Elektromobilität und Wärmepumpen müsste unverändert erfolgen. Ihr Nutzen ergebe sich in erster Linie dann, wenn sie wirtschaftlicher seien als ihre Alternativen.