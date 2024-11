Greenpeace fordert Verbot von Inlandsflügen

Der Klimaforscher Felix Creutzig vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change weist darauf hin, dass der Flugverkehr rund 2,5 Prozent zu den weltweiten CO2-Emissionen beiträgt - wegen anderer Klimaeffekte aber etwa sieben Prozent zur Erderwärmung. «Der Flugverkehr ist der Bereich, in dem die Emissionen am ungleichsten verteilt sind: weniger als zehn Prozent Weltbevölkerung ist fast allein für diese Emissionen verantwortlich.» Greenpeace spricht sich daher für ein Verbot von Inlandsflügen aus - kombiniert mit einem attraktiven Ausbau des Bahnsystems. Die Lösung für das Klimaproblem des Flugverkehrs könne keine rein technologische sein, sagte Deutschland-Chef Martin Kaiser. Dass der Luftverkehrssektor in den internationalen Klimaverhandlungen gar keine Rolle spiele, bezeichnete er als «skandalös»./ceb/swe/DP/nas