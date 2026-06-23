So berichten lediglich 46 Prozent der befragten CTOs von etablierten Rahmenwerken für verantwortungsvolle KI. Auch sind nur 44 Prozent der Ansicht, dass Führungsteams über ausreichendes KI-Know-How verfügen und nur 36 Prozent zeigen sich mit dem Vertrauen der Belegschaft in KI zufrieden. Erstmals werde zudem Innovation und nicht mehr Effizienz als wichtigster Treiber für digitale Investitionen genannt.