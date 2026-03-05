Für viele Frauen im Alter ab 45 lohnt es sich einer Befragung zufolge finanziell nicht, nach einer Erwerbspause zurück auf den Arbeitsmarkt zu kommen oder aber ihre Teilzeit auszuweiten. Das zeigt eine repräsentative Erhebung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag der Bertelsmann Stiftung unter 3.788 Frauen zwischen 45 und 66 Jahren. Oft erweise sich das Ehegattensplitting als Bremsklotz.