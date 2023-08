Denn die nächsten Erhöhungen des Referenzzinssatzes seien bereits in Sicht. "Im Dezember dürfte der Referenzzinssatz auf 1,75 Prozent steigen", lautet die am Donnerstag veröffentlichte Prognose. Damit drohe der Mehrheit der Schweizer Mieterinnen und Mieter eine weitere Mieterhöhung per 1. April 2024. Und sogar eine dritte Erhöhung bis Ende 2024 sei bereits absehbar, heisst es.