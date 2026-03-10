Sollte sich der Nahost-Konflikt aber in die Länge ziehen und die Energiepreise anhaltend steigen lassen, könnten sich ausländische Zentralbanken zur Inflationsbekämpfung gezwungen sehen und die Leitzinsen erhöhen. Das würde dann im zweiten Halbjahr auch in der Schweiz zum Thema. Zudem seien die US-Zölle für die Weltwirtschaft und die Zinsentwicklung weiterhin ein grosser Unsicherheitsfaktor.