Viele Menschen arbeiten auch im Rentenalter weiter. «Jeder 15. im Alter von 66 und älter ist noch erwerbstätig», heisst es in einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Bei Männern ist es demnach sogar fast jeder Zehnte. Bei Frauen liegt der Anteil mit fünf Prozent niedriger.