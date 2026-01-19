Hinz: Zölle bringen langfristig Nachteile für alle

Ein Vergleich indischer Exporte in die USA mit Lieferungen nach Europa oder Kanada zeige zudem ein klares Muster. Hinz erklärt: «Exportwert und -menge nach Amerika sanken deutlich, um bis zu 24 Prozent. Aber die Stückpreise - die Preise, die indische Exporteure verlangen - blieben unverändert.» Das heisst, es wird weniger geliefert, aber nicht günstiger.