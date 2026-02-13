Dramatische Lücke bei Wagniskapital und «Unicorns»

Der Abstand zu den führenden Tech-Nationen wird in zwei Kennzahlen deutlich: Während in den USA rund 700 und in China etwa 370 sogenannte «Unicorns» - Start-ups mit Milliardenbewertung - entstanden sind, zählt Deutschland bislang nur rund 30 solcher Unternehmen. Ein Hauptgrund sei der eklatante Mangel an Wachstumskapital: Im Jahr 2024 flossen der Studie zufolge in den USA 209 Milliarden US-Dollar Wagniskapital, in Deutschland waren es weniger als 10 Milliarden.