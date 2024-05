Die Fachkräfte-Lücke in der deutschen Wirtschaft bei naturwissenschaftlich-technischen Berufen ist laut einer Studie kleiner geworden. Den Unternehmen fehlten im März mindestens 235'400 Arbeitskräfte in den Feldern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT), wie aus einer am Dienstag vorgelegten Analyse des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervorging. Den rund 449'300 offenen Stellen in MINT-Berufen standen demnach bundesweit 213'900 arbeitslose Menschen gegenüber, die sich für einen Beruf in dem Bereich interessierten. Im Vergleich zum hohen Vorjahreswert sank der Wert der Differenz um 20,4 Prozent.