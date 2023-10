Was in der Studie vor allem bemängelt wird, sind die hohen Folgekosten nach der ohnehin nicht billigen Therapie. So kostet die einmalige Zelltherapie bereits um die 350'000 Franken. Der nun veröffentlichten Studie zufolge gesellen sich weitere Kosten von bis zu 215'000 Franken hinzu. Die gesamten durch die obligatorische Krankenversicherung und die Kantone bezahlten Ausgaben zwischen einem Monat vor bis 24 Monate nach der CAR-T Behandlung betrugen demnach rund 215'000 Franken pro behandelte Person - die Ausgaben für die CAR-T Zelltherapie selbst nicht eingerechnet.