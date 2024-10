Das Jahresziel von 260'000 Neuwagen in diesem Jahr sei nicht mehr erreichbar, sagte Ruhl. Neu rechne man mit etwas weniger als 250'000 neuen Autos in der Schweiz und in Liechtenstein. Das ist das fünfte Jahr in Folge mit einem Absatz von rund 250'000, was deutlich unter dem langfristigen Schnitt von 300'000 verkauften Autos entfernt ist.