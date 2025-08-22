Dies geht aus einer Schätzung des parteiunabhängigen Haushaltsbüros des Kongresses (CBO) vom Freitag hervor. Sollten Trumps Zollerhöhungen beibehalten werden, könnten die Einnahmen die Primärdefizite um 3,3 Billionen Dollar senken und die Zinszahlungen des Bundes um 0,7 Billionen Dollar reduzieren, teilte das CBO mit. Es sei jedoch nicht sicher, ob die derzeitigen Zollsätze beibehalten werden, da Verhandlungen mit Handelspartnern und internationale Klagen andauerten.