Dies geht aus einer Schätzung des parteiunabhängigen Haushaltsbüros des Kongresses (CBO) vom Freitag hervor. Sollten Trumps Zollerhöhungen beibehalten werden, könnten die Einnahmen die Primärdefizite um 3,3 Billionen Dollar senken und die Zinszahlungen des Bundes um 0,7 Billionen Dollar reduzieren, teilte das CBO mit. Es sei jedoch nicht sicher, ob die derzeitigen Zollsätze beibehalten werden, da Verhandlungen mit Handelspartnern und internationale Klagen andauerten.
Die jüngste Schätzung des CBO liegt über der vom Juni. Damals war eine Verringerung der Primärdefizite um 2,5 Billionen Dollar und eine Senkung der Zinsausgaben um 500 Milliarden Dollar prognostiziert worden.
Die zusätzlichen Zolleinnahmen könnten dazu beitragen, den Anstieg des Defizits auszugleichen, der durch das neue Gesetz zu Steuersenkungen verursacht wird. Das CBO hatte geschätzt, dass es die Haushaltslücke im kommenden Jahrzehnt um 3,4 Billionen Dollar erhöhen würde. Die Staatsverschuldung der USA beläuft sich nach Angaben des Finanzministeriums auf 37,18 Billionen Dollar.
