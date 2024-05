Knapp 60 Prozent der Unternehmen in Deutschland haben in den zurückliegenden zehn Jahren laut einer Umfrage ihr Geschäftsmodell verändert - Nachhaltigkeit gehörte dabei nicht zu den Hauptgründen. Bei der Frage, welche Faktoren die Treiber waren, gaben über 66 Prozent ihre Kunden an, bei knapp über 61 Prozent sind es Effizienz- und Kostenoptimierung. Gesellschaftliche Verantwortung wie Umweltschutz steht mit 50,5 Prozent erst an fünfter Stelle. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter 500 Geschäftsführern und den Beauftragten für Nachhaltigkeit in deutschen Unternehmen. Die Studie zum Thema «Nachhaltige Geschäftsmodelltransformation» hat die Bertelsmann Stiftung am Freitag in Gütersloh vorgestellt.