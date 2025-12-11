Der US-Pharmakonzern Lilly hat mit einer Weiterentwicklung seiner Gewichtssenker in klinischen Tests einen Erfolg erzielt. Der Wirkstoff Retatrutid bewirkte bei den Studienteilnehmern und -teilnehmerinnen bei Vergabe der höchsten Dosis binnen 68 Wochen eine Gewichtsabnahme von mehr als 23 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit könnte das Mittel zu einem der schlagkräftigsten Medikamente zur Gewichtsreduktion werden, das es gibt. Die Aktie des Pharmakonzerns, der derzeit vor allem mit seinem Gewichtssenker Ozempic Erfolge feiert, zog vorbörslich an.