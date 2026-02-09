Auch in den USA hört der Skandal nicht auf, Schlagzeilen zu machen. Im US-Parlament in Washington wurde am Montag Epstein-Gehilfin Ghislaine Maxwell für eine Aussage erwartet. Es wird allerdings damit gerechnet, dass sie von ihrem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machen wird. Maxwell wurde wegen ihrer Rolle in dem Missbrauchsskandal zu 20 Jahren Haft verurteilt. Der 2019 gestorbene US-Multimillionär Epstein hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Mädchen zum Opfer fielen. Zugleich unterhielt er enge Kontakte zu höchsten Kreisen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.