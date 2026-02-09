Der hatte wegen seiner engen Verbindungen zu Epstein und Missbrauchsvorwürfen durch eines der Opfer im Laufe der Zeit sowohl seine Rolle als offizieller Vertreter des Königshauses als auch alle Ehren, militärische Ränge und Titel verloren. Andrew stritt die Vorwürfe stets ab, doch zuletzt wurde ihm von Charles sogar der durch Geburt erworbene Titel «Prinz» aberkannt. Er heisst nun nur noch Andrew Mountbatten-Windsor. Zudem musste er aus dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen.