Die Suche hatte in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischenzeitlich eingestellt werden müssen, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden am Sonntagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. «Mittlerweile läuft die Suche wieder in gleichem Umfang wie am Vortag,» so der Sprecher weiter.