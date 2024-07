Um sich die Regierungsmacht möglicherweise dennoch weiter zu sichern, stellten Vertreter von Macrons zweitplatziertem Lager unterdessen Überlegungen zu einer Art grossen Koalition unter Ausschluss der Linkspartei sowie des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) an, das in der Endrunde der Wahl am Sonntag überraschend nur auf Rang drei kam.