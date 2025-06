Auch Bagger im Einsatz

Nachdem das kantonale Führungsorgan grünes Licht gegeben hatte, wurde die Suche nach dem Mann aus der Region Blatten am Montag um 12.30 Uhr in einem abgegrenzten Gebiet wieder aufgenommen, wie die Walliser Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft am Mittag in einer Pressemitteilung bekannt gaben.