Die wochenlange Suche nach Bomben und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg am Tesla -Werk in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) steht kurz vor dem Ende. «Die Sondierung soll in der kommenden Woche abgeschlossen sein», sagte ein Sprecher des Brandenburger Umweltministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Seit Juni hatten Experten die Fläche nach Kampfmitteln abgesucht.