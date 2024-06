Rettung aus Schuttkegel

Am Freitagabend hatte ein heftiges Unwetter im Bündner Südtal zu Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Ein Murgang erfasste das Dorf Sorte in der Gemeinde Lostallo. Derzeit seien 15 Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes evakuiert, so der Sprecher weiter.