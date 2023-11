Wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen Israels im Gazastreifen hat Südafrika den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag zu Ermittlungen aufgefordert. Das sagte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa bei einem Besuch in Katar am Mittwochabend. Südafrika habe es «zusammen mit vielen anderen Ländern der Welt» als angemessen betrachtet, «dieses gesamte Handeln von Israels Regierung an den Internationalen Strafgerichtshof zu verweisen. Wir haben den Fall verwiesen, weil wir glauben, dass dort Kriegsverbrechen begangen werden.»

16.11.2023 16:38