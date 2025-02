Wichtige Finanzminister fehlen

Dem Treffen in Kapstadt bleiben die Finanzminister einiger der wichtigsten G20-Staaten fern, einschliesslich der USA, China, Japan, Indien und Kanada. US-Finanzminister Scott Bessent hatte seine Teilnahme wenige Tage vor dem Treffen auf der Plattform X aufgrund von «Verpflichtungen in Washington DC abgesagt.» In der Vorwoche war US-Aussenminister Marco Rubio nicht zum G20-Treffen seiner Amtskollegen in Johannesburg gereist. Rubio hatte dem G20-Format vorgeworfen, zu einem Hort des Anti-Amerikanismus verkommen zu sein.