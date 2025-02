Trump hatte der Regierung in Pretoria am Freitag in einer Anordnung «ungerechte und unmoralische Praktiken» vorgeworfen. Er wies alle US-Regierungsbehörden an, die wirtschaftliche und entwicklungspolitische Unterstützung für Südafrika zu beenden. Vorgesehen sei ausserdem, dass von den Enteignungen Betroffene der weissen Minderheit in den USA als Flüchtlinge aufgenommen werden können.