Dies entschied das oberste Gericht des Landes am Montag. Das Verfassungsgericht schloss Zuma am Montag wegen dessen 15-monatiger Haftstrafe wegen Missachtung des Gerichts im Jahr 2021 von der Kandidatur bei der Abstimmung am 29. Mai aus. Die südafrikanische Verfassung verwehrt allen ein Parlamentsmandat, die zu Haftstrafen von mehr als zwölf Monaten verurteilt wurden.