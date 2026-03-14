Nordkorea verurteilt die gemeinsamen Militärübungen Washingtons und Seouls seit langem als Generalprobe für eine Invasion. Die beiden Verbündeten erklären dagegen, dass ihr Manöver rein defensiver Natur sei. Die mächtige Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong, hatte laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap die laufenden Militärübungen verurteilt und vor «unvorstellbar schrecklichen Konsequenzen» gewarnt.
Nordkorea ist es gemäss mehrerer Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern. Das Land testete zuletzt am 27. Januar zwei ballistische Raketen über dem Japanischen Meer./ln/DP/zb
(AWP)