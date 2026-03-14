Nordkorea hat nach südkoreanischen und japanischen Angaben erneut eine ballistische Rakete getestet. Sie sei anscheinend ausserhalb der japanischen ausschliesslichen Wirtschaftszone im Japanischen Meer niedergegangen, gab das Verteidigungsministerium in Tokio bekannt. Laut dem südkoreanischen Generalstab in Seoul feuerte Nordkorea mindestens ein Geschoss in östliche Richtung ab. Der erneute Raketentest Nordkoreas erfolgte während einer laufenden Militärübung Südkoreas mit den verbündeten USA.