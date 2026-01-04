Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut mehrere ballistische Raketen getestet. Diese seien in Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden und seien rund 900 Kilometer geflogen, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap das südkoreanische Militär. Weitere Informationen, etwa zum Raketentyp oder der Anzahl der Raketen, sind bislang nicht bekannt.