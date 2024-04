Südkorea hat seinen zweiten militärischen Aufklärungssatelliten zur besseren Überwachung des abgeschotteten Nachbarlandes Nordkorea ins All gebracht. Eine «Falcon-9»-Trägerrakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX mit dem südkoreanischen Satelliten an Bord hob am Sonntagabend (Ortszeit) vom John-F.-Kennedy-Weltraumbahnhof der Nasa im US-Bundesstaat Florida ab. Der Satellit habe den Zielorbit erreicht, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul am Montag mit. Nach dem Start des ersten Spionagesatelliten im Dezember will Südkorea bis 2025 drei weitere in die Erdumlaufbahn bringen.