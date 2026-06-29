Samsung und SK Hynix haben massiv vom KI-Boom profitiert

Zweifelsohne jedoch hat Präsident Lee das Projekt, Südkoreas technologische Infrastruktur zukunftsfähig zu machen, zur Chefsache erklärt. Laut Angaben der Regierung strebe man etwa an, dass die Unternehmen des Landes ihre Kapazitäten für die Produktion von sogenannten DRAM-Speicherchips in den nächsten fünf Jahre verdoppeln werden. Samsung Electronics und SK Hynix sind die weltweit grössten Produzenten von Speicherchips und haben im Zuge des KI-Booms von einer massiv gestiegenen Nachfrage profitiert. SK Hynix ist der wichtigste Zulieferer von Speicherchips für den US-Marktführer Nvidia.