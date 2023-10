Angesichts wachsender Spannungen mit Nordkorea will sich Südkoreas neuer Verteidigungsminister Shin Won Sik für die Aussetzung eines gemeinsamen Militärabkommens von 2018 über vertrauensbildende Massnahmen einsetzen. Als Grund nannte Shin am Dienstag vor Journalisten in Seoul, das Abkommen schränke die Beobachtung militärischer Bewegungen in Nordkorea ein. Insbesondere die damals vereinbarten Flugverbotszonen im Grenzgebiet hinderten Südkorea daran, seine Kapazitäten zur Luftraumüberwachung voll auszuschöpfen und Anzeichen möglicher Provokationen rechtzeitig zu erkennen.

10.10.2023 22:15