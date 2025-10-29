Laut der südkoreanischen Seite wird man 200 Milliarden US-Dollar in bar an die USA zahlen und weitere 150 Milliarden US-Dollar für gemeinsame Projekte in der Schiffbauindustrie verwenden. Der Investitionszeitraum wird dabei auf mehrere Jahre gestaffelt sein, sodass eine jährliche Obergrenze von 20 Milliarden US-Dollar nicht überschritten wird.